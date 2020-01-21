هاري كين ضمن اهتمامات البارشا

يسعى نادي برشلونة الإسباني لضمّ مهاجم من العيار الثقيل لتدعيم خطه الهجومي، خاصة بعد إصابة مهاجمه لويس سواريز، وغيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن المهاجم الإنكليزي هاري كين نجم نادي توتنهام هوتسبير، هو اللاعب المُفضل من قبل الفنيين بالنادي الكتالوني.

وفي نفس السياق، أفادت إذاعة “راديو كتالونيا”، أن توتنهام سيكون على استعداد للتخلي عن خدمات هاري كين بنهاية الموسم الجاري، وأضافت الإذاعة: هاري كين ليس أولوية (لبرشلونة في الوقت الراهن) لكنه لاعب محبوب من الأمانة الفنية، ويمكن لتوتنهام التخلي عنه مقابل مبلغ لن يتجاوز 160 مليون يورو.

وأشار التقرير، إلى أن الحاجة الاقتصادية لتوتنهام بعد بناء ملعبه الجديد، ستدفعه لبيع كين، لكن تلك الخطوة لن تكون خلال الميركاتو الشتوي الجاري، نظراً لإصابة اللاعب، وحاجته لأسابيع عدة من أجل التعافي.

وأفاد التقرير بأن البارشا حالياً لا يملك السيولة الكافية لإبرام هذه الصفقة في كانون الثاني الجاري، لذلك سيتم تأجيل كل شيء حتى الصيف المقبل.

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