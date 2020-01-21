قرعة متوازنة للمنتخبات العربية في التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022

أسفرت قرعة الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر عن مواجهات متوازنة نسبياً، فيما شهدت القرعة 4 صدامات عربية خالصة.

وجاء المنتخب الجزائري، بطل إفريقيا، على رأس المجموعة الأولى مع متخب جيبوتي ومنتخبي بوركينا فاسو، والنيجر، فيما يلعب منتخب تونس في المجموعة الثانية مع منتخب موريتانيا، وزامبيا، وغينيا الإستوائية.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السادسة مع منتخبات ليبيا والغابون وأنغولا.

أما منتخب المغرب فيلاقي السودان ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبي غينيا، وغينيا بيساو.

ويتنافس منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في المجموعة الرابعة، فيما يتصارع منتخبا غانا وجنوب إفريقيا في المجموعة السابعة.

وتلعب المنتخبات المشاركة بالقرعة دوري من دورين (ذهاب وإياب)، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور النهائي من التصفيات، الذي يضم 10 منتخبات، على أن تقام بينها 5 مواجهات، ويتأهل الفائزون إلى مونديال 2022 مباشرة.

وشارك النجم الفرنسي السابق مارسيل ديساييه في سحب القرعة، التي أجريت في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت نتائج القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى الجزائر بوركينا فاسو النيجر جيبوتي المجموعة الثانية تونس زامبيا موريتانيا غينيا الإستوائية المجموعة الثالثة نيجيريا الرأس الأخضر جمهورية إفريقيا الوسطى ليبيريا المجموعة الرابعة الكاميرون كوت ديفوار موزمبيق مالاوي المجموعة الخامسة مالي أوغندا كينيا رواندا المجموعة السادسة مصر الجابون ليبيا أنجولا المجموعة السابعة غانا جنوب إفريقيا زيمبابوي إثيوبيا المجموعة الثامنة السنغال الكونغو ناميبيا توجو المجموعة التاسعة المغرب غينيا غينيا بيساو السودان المجموعة العاشرة جمهورية الكونغو بنين مدغشقر تنزانيا

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