تبدأ آلاء ياسين دياب مؤلفة كتاب «القضايا النقدية في رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء»، بمقدمة حول النقد وتعريفه ومكانته في الثقافة العربية وضرورته في مواكبة جميع أنواع الفنون، ثم تبدأ بتمهيد يشرح طبيعة رسائل إخوان الصفاء وإشكاليتهم التاريخية وتعود إلى كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي الذي يذكر أنهم جماعة «وضعوا بينهم مذهباً زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى جنته، ولك أنهم قالوا: الشريعة قد دنست بالجهالات، واختلطت بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة، وذلك لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية..».

تتناول المؤلفة عدة عوامل أثرت في تقدم إخوان الصفاء، منها الأثر اليوناني وعلى رأسه كتاب فن الشعر لأرسطو، ومن ثم الأثر الكلامي، الذي تراه يظهر بوضوح في تصور الإخوان النقدي «فقد عدوا الشعر نوعاً من القياس» كما يقول القرطاجني «وإذا تأملت يا أخي وجدت أكثر اختلاف العلماء في أحكام هذا العقل المكتسب إما من أجل تفاوتهم في درجات عقولهم وإما من أجل اختلاف قياساتهم وفنون استعمالهم لها، وذلك أن منهم من يستعمل في البحث عن دقائق العلوم القياس الجدلي ومنهم من يستعمل القياس الخطابي..». ثم تصل إلى مناقشة الأثر البلاغي الذي تسرب إلى تصور إخوان الصفا النقدي «بسبب ولع النقد العربي في تلك الفترة بالتطبيق».. وتصل مؤلفة الكتاب إلى نتيجة ختامية تقول: «لا يمكن القول إن إخوان الصفاء يملكون نظرية نقدية بل إن لديهم تصوراً نقدياً، إن التصور هو استدلال بنائي، وهو الصورة المنظمة التي تتخذها المبادىء العقلية، ويظهر في التوصيف وما يحمله من معايشة تتطور وتنمو بفعالية العقل الفلسفي لتتحول في المرحلة الثانية إلى تصورات يعبر عنها بجملة من القضايا.. فالتصور النقدي عند إخوان الصفاء ليس إلا تجريداً عقلياً للتجربة الشعرية في عموميتها وارتباطها وتناقضاتها».

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