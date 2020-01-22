«ظلال» علي العقباني تقتفي أثر الحب والحرب وتشكل فضاءها الخاص!

قصائد وجدانية تحمل عنوان «ظلال» اختارها الشاعر علي العقباني كي يقتفي أثر دمشق القديمة التي تفتتح نصوصه النثرية المهجوسة بالبحث عن الفرح وتشكيله على نحو ملموس كأنه كائن حي.. وفاتحة الظلال في هذه المجموعة هي لدمشق التي «تمشط سنابل الحب جدائل من قُبل..»، هكذا يبدو الشاعر كمن يفتح بوابة الظلال على مدينة كاملة من الشوق والهذيان الذي يتردد بين ظلال يتناوب فيها الغياب مع الوفاء والحرب والحنين والألم وتكون الخاتمة لظل الحبيبة التي تحتمل كل هذا البوح..

افتتاحية ظل الحب يبدؤها الشاعر بالقول: «أنا لا أكتب القصائد.. هي تكتب نفسها.. وتذهب وحيدة إليكِ..» وعلى هذا النحو من الجمل القصيرة البسيطة، يفضل الشاعر النصوص الشفافة كالضوء، فالبساطة خيار قصدي ينبع من شخصيته، فلا بلاغة مستعصية ولا قسوة في الألفاظ أو تكلف، إنه الرهان على الصورة التلقائية التي نعيشها ونشاهدها كل يوم في الشام القديمة وعلى مقاعد الحدائق وداخل كل بيت، إنه رهان الحب الذي لا يمكن التعبير عنه إلا بهذا النحو من الوضوح من دون مواربة:

«سأخرج لك من جدار الحياة

أمدّ لك روحي

تمدين لي ما استطعت من رضاب الجسد

تمسكين معصم القلب بأوردة يديك…».

تجري القصائد في نهر هادىء من الكلمات، وحدها الخسارة تطل برأسها بين الحين والآخر فيرثيها الشاعر وينتفض كأنه استيقظ من حالة الحب الذي ظنه وطيداً لا يتزحزح، وهنا تأخذ المعاناة دورها في رفع منسوب الصدق إلى حده الأعلى فيصل مستوى البوح: «يا لفداحة الخسارة.. الغيمة التي كنت أستظل بها.. رمت حجارتها علي وذابت في الجحيم..»… القصائد في هذه المجموعة مقطوعات صغيرة لكنها متواشجة تشكل جسداً واحداً في البانوراما العامة للمشهد، تلك المقاطع التي يفصلها الشاعر بنجوم صغيرة، ليست في الواقع سوى قطع فسيفساء في جسد اللوحة الأم للظلال التي يتناولها في هذه المجموعة: «اليوم أيضاً.. خلت أنني رأيتك.. كان ظلك هو من عبر الطريق..».. فالمعنى مكتمل هنا لكنه غير مفصول عن المقطع الذي يليه: «كنت أمشي في شارع الحب وحيداً.. ألتفت أرى ظلي.. لم أركِ..»..

يكثر عند الشاعر أسلوب النفي والنهي، كأنه يختصر التمرد على الحزن بالحروف الجازمة والناهية: «لم يعد يجدي أن يمر ظلك عليّ».. وأيضاً: «لا تكترث لإهمالها المقصود.. ربما تقاتل الوقت أو الملل..» ولأن الشاعر يمتلك جرعات غير متناهية من الألم، اختار للغياب ظلاً، «إذا رأيت عاشقاً يتألم من الحب.. فثمة من جرح قلبه بسكين من الغياب..» إنها البساطة ذاتها التي دأب عليها منذ بداية المجموعة، تتابع سيرها بثقة، لكنه وما إن يفرغ من شحنات النفي والنهي ويبدو كمن أنهكه السخط والاحتجاج، يعود إلى أسلوب الحكم الناتج من تأملات طويلة وسكون مطبق، تعود الجمل الاسمية ويمارس البتّ في الأحكام كأنه خبر التجارب وتوصل إلى الخلاصات: «المرأة التي تبكي على كتفك.. نهراً من لؤلؤ أبيض.. لا تتردد في جعل عباد شمسكَ يتجه إليها إلى الأبد..» وهنا نحن أيضاً أمام الصورة التي يراهن عليها الشاعر في كل نصوص الديوان، الصورة المسنودة إلى لغة بسيطة ومخيلة ثرة وغنية: «المرأة التي تفرد شعرها المجعد على وجهك.. كغجرية ذاهبة إلى حلمها. تذكر دائماً.. أنها تفرد نور قلبها عليك..».

نصوص المجموعة تميل إلى فضاء الوجدانيات والبوح الصادق والمؤلم، ربما هي تجارب شخصية حدثت مع كل الناس، لكن التقاطها على هذا النحو من الخصوصية احتاج مقاربات مختلفة ميزت أسلوب الشاعر في جميع هذه الظلال..

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