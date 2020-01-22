«حسابات الناتج والدخل القومي»

يناقش هذا الكتاب مفاهيم الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي وبقية المقاييس والمؤشرات الإجمالية ويوضح كيفية حسابها والروابط والعلاقات فيما بينها ويضيء على دلالاتها الاقتصادية والاجتماعية.. يحاول الكتاب الإجابة عن أسئلة اقتصادية كثيرة ويقول المؤلف في مقدمة الكتاب: «لم يظهر علم الاقتصاد ويتبلور كعلم مستقل إلا بعد الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر فما هو سبب تأخر ظهور علم الاقتصاد وتبلوره إلى هذا الوقت المتأخر من تاريخ البشرية؟.

حسابات الناتج والدخل القومي

د. رسلان صافي خضور الهيئة العامة السورية للكتاب

«التوزيع الأوركسترالي»

يقوم الفن الأوركسترالي على أسس وقواعد علمية ناظمة تحتم على الراغب في ولوج عوالمه دراسة خطواته الواحدة تلو الأخرى.. في هذا الكتاب كثير من الصور والأمثلة إضافة إلى ملحقين وقائمة بأهم المصطلحات العلمية «عربي – إنكليزي»، فهو ثمرة عدة سنوات من العمل الدؤوب بذلها المؤلف في الدراسات المعمقة والبحث المتواصل..

التوزيع الأوركسترالي

رامي درويش – الهيئة العامة السورية للكتاب

«العمارة الملكية في بلاد الرافدين»

يتناول هذا الكتاب العمارة الملكية في بلاد الرافدين في الفترة الممتدة من عصر سلالة أور الثالثة إلى نهاية العصر البابلي القديم «2112 – 1595 ق.م» وتعد هذه الفترة أكثر أهمية من الفترات الأخرى العائدة إلى عصر البرونز فيما يتعلق بالعمارة الملكية إذ شهدت بلاد الرافدين ازدهاراً كبيراً في هذا المجال وزاد عدد القصور في مدنها وشهد القصر تطوراً كبيراً من الناحيتين المعمارية والوظيفية..

العمارة الملكية في بلاد الرافدين

د. حسان عبد الحق – الهيئة العامة السورية للكتاب

«الأعمال الكاملة» لخليل مردم بك

ديوان الشاعر خليل مردم بك يتضمن أعماله الكاملة، وهو ما يشكل فرصة للباحثين وطلبة الدراسات العليا الذين يبحثون عن عناوين للموضوعات التي يمكنهم فيها تقديم المختلف والجديد.. وقد أتى الكتاب في أكثر من خمسمئة صفحة تضمنت جميع ما كتبه مردم بك ما يشكل إغناء للمكتبة العربية وحفظاً لتراث أدبي مهم.

الأعمال الشعرية الكاملة – خليل مردم بك

الهيئة العامة السورية للكتاب

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