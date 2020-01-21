بوتين يصدر مرسوم تشكيل الحكومة الروسية الجديدة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم تشكيل الحكومة الروسية الجديدة برئاسة ميخائيل ميشوستين، واصفاً تشكيلتها بأنها متوازنة جداً وشهدت تجديداً كبيراً.

ووقع بوتين اليوم مرسوماً حدد فيه قوام الحكومة برئاسة ميخائيل ميشوستين وتم تعيين 9 نواب له وهم.. أندريه بيلواوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء ودميتري غريغورينكو إضافة إلى عمله كرئيس جهاز الحكومة وفكتوريا أبرامتشنكو وتاتيانا غوليكوفا ويوري بوريسوف وديمتري تشيرنيشينكو ويوري تروتنيف وأليكسي أوفشوك ومارات خوسنولين.

واحتفاظ وزراء الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو والمالية أنطون سيلوانوف بحقائبهم وتكليف كلاً من أولغا ليوبيموفا وزيرة للثقافة وفلاديمير كولوكولتسيف وزيرا للداخلية والكسندر نوفاك وزيرا للطاقة ويفغيني ديتريخ وزيرا للنقل ودنيس مانتوروف وزيرا للصناعة والتجارة وميخائيل موراشكو وزيرا للصحة وديمتري باتروشيف وزيرا للزراعة وفلاديمير ياكوشيف وزيرا للبناء والإسكان والمرافق العامة وسيرغي كرافتسوف وزيراً للتعليم.

وأكد ميشوستن خلال ترؤسه أول جلسة للحكومة الجديدة أن تنفيذ الأغراض التي حددها الرئيس بوتين في رسالته للجمعية الفيدرالية يمثل مهمة ذات أولوية وقال:”ينبغي علينا أن نشرع بتنفيذ المهام التي حددها الرئيس بوتين في رسالته في مجالات الديمغرافيا ودعم الأسر التي تمتلك أطفالاً ورفع دخل المواطنين إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والتعليم بجودة عالية”.

وكان رئيس الحكومة الروسية السابق دميتري مدفيديف قدم الأربعاء الماضي استقالة الحكومة بكامل قوامها فيما أصدر الرئيس بوتين مرسومين بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيساً للوزراء ومدفيديف نائباً لرئيس مجلس الأمن الروسي.

طباعة