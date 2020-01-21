خارجية فلسطين: مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه انتهاكات الاحتلال خجولة

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أقوى لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن رفض الاتحاد الأوروبي إجراءات الاحتلال في الأرض الفلسطينية وخاصة بمدينة القدس المحتلة خطوة خجولة وغير كافية وتأتي في وقت متأخر.

وأشارت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا إلى أنّ استمرار الاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني من خلال الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والاستيلاء على أراضيه وهدم منازله وتصعيد اعتداءاته على المؤسسات التعليمية وتكثيف إقامة الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة جزء لا يتجزأ من ممارسات الاحتلال العدوانية التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشددت الخارجية على أنّ الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل نيل حقوقه المشروعة من استعادة أرضه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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