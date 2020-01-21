السورية للتجارة تفتتح صالتين جديدتين بريف القنيطرة

افتتحت المؤسسة السورية للتجارة صالتين جديدتين في بلدتي القصيبة والرفيد بريف القنيطرة وذلك ضمن خطتها بالتوسع الأفقي والتدخل الإيجابي في السوق وتوفير المواد والسلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وقال عضو المكتب التنفيذي عن قطاع التجارة والاقتصاد فرج صقر في تصريح لمراسل سانا إن المحافظة تعمل مع المديريات والمؤسسات الخدمية لتوفير كل احتياجات المواطنين من مواد غذائية وتموينية ومحروقات بالسعر الرسمي للحد من ارتفاع الأسعار وخاصة للسلع المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن مبينا أن صالتي القصيبة والرفيد توفران المواد والسلع لنحو 20 ألف مواطن.

بدوره أشار مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة فراس مهاوش إلى أن افتتاح الصالتين الجديدتين يسهم في توسيع القاعدة الأفقية لصالات السورية للتجارة في كل بلدات وقرى المحافظة بعد الانتهاء من صيانة وتأهيل صالات البيع بعد عودة الأمن والاستقرار للمحافظة لافتا إلى توفر تشكيلة متنوعة من السمون والمعلبات والرز والسكر والمنظفات وفق التسعيرة الرسمية.

وفي لقاءات مع عدد من الأهالي طالبوا بالاستمرار بتزويد صالات السورية للتجارة بالمواد الغذائية وخاصة السكر والرز والزيوت نظرا للإقبال الكثيف عليها بسبب انخفاض أسعارها عن أسعار المواد في المحلات التجارية.

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