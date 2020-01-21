مبيعات إكثار البذار بالسويداء تتجاوز 1500 طن من بذار القمح

باع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في السويداء أكثر من 1500 طن من بذار القمح المعقمة والمغربلة للمزارعين لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس وائل الطويل في تصريح لمراسل سانا اليوم أن كميات البذار المباعة من أصناف شام 3 ودوما 1 وبحوث 11 جيدة مشيرا إلى أن الاقبال على شراء بذار القمح يأتي بعد الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية ما أدى الى اقبال الفلاحين على عمليات الزراعة.

من جهته بين معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب أن المساحات المزروعة بمحصول القمح تجاوزت لغاية تاريخه 13 ألف هكتار متوقعا ارتفاعها مع استمرار عمليات الزراعة في بعض المواقع للشهر القادم.

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