الجهاد يتغلب على قمحانة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

تغلب نادي الجهاد على قمحانة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة في ختام مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الاولى بكرة القدم لفئة الرجال لحساب المجموعة الثالثة وهذه هي الخسارة الثالثة لقمحانة في مرحلة الذهاب بعد الخسارة أمام التضامن وعمال حماة ليتراجع الفريق إلى المركز الرابع في المجموعة برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل.

وتضم المجموعة الثالثة اندية التضامن وعمال حماة وقمحانة وعفرين وحرفيي حلب والجهاد حيث سيتأهل الأول والثاني منها إلى الدور النهائي المؤهل للدوري الممتاز للموسم المقبل.

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