9 طلاب متميزين من اللاذقية يتأهلون للتصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري

إنجازات نوعية ومشاركة متميزة لشباب اللاذقية ممن تأهلوا للتصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري الذي أقيم مؤخراً في مدينة دمشق بانضمام تسعة طلاب من مدارس المحافظة إلى الفرق الوطنية مقارنة بطالب واحد في العام الماضي وفق التوزيع التالي طالبان في مادة الفيزياء وطالبان في مادة المعلوماتية وخمسة طلاب في مادة علم الأحياء.

ونالت الطالبة آية إبراهيم التي شاركت في اختبارات مادة علم الأحياء ميدالية فضية بعد أن حلت ثانياً بين الطلاب الفائزين الـ 15 الأوائل في هذا الاختصاص وحصد الطالب عمار رجب الميدالية البرونزية بحلوله ثالثاً بين الطلاب الـ 15 الأوائل في اختصاص مادة الفيزياء.

وتميزت نسخة هذا العام بمشاركة الطلاب العشرة الأوائل في مسابقة الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين ومنهم الطالبان كرم بوبو من الصف التاسع وعلي سعود من الصف الأول الثانوي صاحبا المركزين الأول والثاني بالتصفيات النهائية لاختصاص المعلوماتية ونجحا بالانضمام إلى الفريق الوطني.

وقال علي الرياحي منسق الأولمبياد العلمي السوري باللاذقية إن الهدف الأساسي من الأولمبياد هو نشر الثقافة العلمية وتعزيز مهارات الطلاب وتوسيع شريحة المتميزين واختيار النخبة لذا سيكون التركيز في استراتيجية عمل الهيئة خلال الفترة القادمة على عدم الاقتصار على الحالات الفردية وإنما تهيئة وتمكين البيئة الحاضنة والجاذبة للتميز والإبداع ليصبح التميز حالة مستدامة من خلال إعداد الكوادر التدريبية المؤهلة ومراكز خاصة للتدريب.

كما وصف الرياحي نتائج هذا العام بالواعدة والمبشرة مشيراً إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في تحقيق ذلك ومنها وجود مكتب رسمي ممثل لإدارة الأولمبياد والمدربين المتطوعين سواء من مدرسي المواد العلمية والطلاب القدامى بالأولمبياد والجلسات التدريبية المنتظمة والمكثفة والفرق التطوعية الجوالة على المدارس لشرح قواعد الاولمبياد وكان لها دور كبير في زيادة الاقبال على المشاركة بالإضافة إلى التعاون الكبير الذي أبدته مديرية تربية اللاذقية والتسهيلات التي قدمتها لإنجاح هذه التجربة الرائدة على مستوى سورية.

وأضاف إن عدد الطلاب الذين شاركوا في اختبارات الأولمبياد العلمي على مستوى المدارس بلغ نحو 5000 طالب وطالبة وصل منهم 29 إلى مرحلة التصفيات النهائية وانضم تسعة منهم إلى الفرق الوطنية التي ستخضع في شهر آذار القادم لاختبار انتقاء الفرق الدولية التي ستمثل سورية في المسابقات الدولية والعالمية.

بدورها عبرت كل من آية حسين إبراهيم من ثانوية المتفوقين بجبلة ونور عبد العزيز جانم من مدرسة الشهيد ياسر يوسف حمدان في قرية البرجان بريف جبلة عن سعادتهما بالانضمام إلى الفريق الوطني لأولمبياد علم الأحياء وتمثيل بلدهما العزيز سورية آملتين تحقيق نتائج متميزة على مستوى العالم.

وتتفق الطالبتان أن الأولمبياد تجربة مميزة واستثنائية في حياة أي طالب لأنها تتعدى كونها سلسلة من الاختبارات إذ تسهم في تنمية مهارات الطالب وتحثه على التغيير نحو الأفضل والتفكير خارج الصندوق بغض النظر عن الربح أو الخسارة.

من جانبه قال عمار وائل علي من ثانوية الشهيد يونس بلال في ناحية عين البيضا بريف اللاذقية من الفريق الوطني للأولمبياد في الفيزياء إن الانضمام إلى الفريق الوطني يحمله مسؤولية أكبر تتطلب مضاعفة الجهود ومواصلة العمل الدؤوب بإشراف مدربين أكفاء والالتزام بالجلسات التدريبية المكثفة لتعزيز القدرات وترميم نقاط الضعف لحين موعد اختبار الانتقاء.

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