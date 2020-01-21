قصائد من الشعر الوطني ونصوص قصصية ساخرة في فعالية لفرع كتاب دمشق

تقاسم الشعر والقصة الفعالية الأدبية التي أقامها فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب في مقره اليوم حيث قدم الأدباء المشاركون نتاجات أدبية مختلفة منها الوطني والإنساني بأساليب متباينة.

القاص خضر الماغوط ألقى مجموعة من القصص الساخرة التي تنتقد الواقع بأسلوب مختصر ذات دلالات .

بدوره قدم القاص مفيد عبدون نصوصا مثل “قديس ومومياء” معبرا خلالها عن تفاصيل حياتية يومية جاءت أقرب إلى الأسلوب الساخر اللاذع بأسلوب رمزي هادف.

وألقت زوات حمدو مجموعة من قصائدها منها “شموس الروح وصباح الخير يا وطني” في مضامين غلب عليها الحس الوطني والعفوية بالتراكيب الشعرية.

وقرأت رنيم الباشا نصوصا بعنوان “صباح الخير يا شآم وأخاطبك بما قلي وفكرت دهرا” غلب عليها حب الوطن والتغني بدمشق بأسلوب مبسط وهادف.

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