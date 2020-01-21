أميمة ابراهيم في ضيافة نادي الأدباء الشباب في “ثقافي أبو رمانة”
حفل النشاط الثقافي الذي أقامه نادي الأدباء الشباب بالتعاون مع المركز الثقافي في أبو رمانة أمس بفقرات أدبية وفنية منوعة لموهوبين فضلاً عن استضافة الأديبة أميمة ابراهيم.
وعرضت ابراهيم محطات من مشوارها مع الأدب الذي بدأ باكراً وتطور تجربتها عبر القراءة والاطلاع على إبداعات الآخرين ثم ألقت بعضا من نصوصها الشعرية.
وألقى شباب هواة بعضاً من الكتابات التي تعبر عن نزعاتهم الذاتية والاجتماعية والوطنية وهم حسن الحجي وعلاء الفقسة وصفاء بكور والدكتور أحمد عباس محمد.
وقرأ الشاعر الشاب محمد جبر نصا اعتمد فيه الدلالة وعبر فيه عن قناعاته الحياتية بأسلوب رمزي حديث.
كما قدم النادي مشهداً مسرحياً بعنوان “تضحية” من تأليف واخراج أحمد النحاس شارك بتمثيله رهف عكاش وهشام دفضع وابراهيم درويش ووصال عمرين تناول دور الشباب في الدفاع عن الوطن والانخراط في صفوف جيشنا الباسل للذود عن سورية بأسلوب فني مؤثر.
وذكرت الشاعرة نيفين الأزهر التي تولت إدارة النشاط أن رعاية الموهوبين الشباب ضرورة وطنية وثقافية.