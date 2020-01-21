مجلس النواب العراقي يدعو إلى مقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية

دعا مجلس النواب العراقي المسؤولين العراقيين إلى عدم لقاء مسؤولي الإدارة الأمريكية في منتدى دافوس الاقتصادي.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي في بيان تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: انسجاماً مع قرار مجلس النواب القاضي بإجلاء القوات الأجنبية من العراق ورفضاً لانتهاك سيادته نطالب المسؤولين العراقيين المشاركين في اجتماعات دافوس بمقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وعدم اللقاء بهم مطلقاً.

واعتبر الكعبي أن هذا الموقف يمثل رداً سياسياً واضحاً يلتقي مع الغضب الشعبي على الانتهاكات الأمريكية لسيادة العراق وأمنه.

وأشار الكعبي إلى حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات مع الدول المشاركة في اجتماع دافوس والاستفادة من إمكانياتها الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية لإعادة إعمار العراق لكن الدور الأمريكي يمثل خروجاً على الإجماع الدولي بحفظ سيادة واستقلال واستقرار العراق الأمر الذي يتطلب الرد عليه بشكل حازم.

طباعة