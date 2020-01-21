هذه أعراض سرطان العظام ..!

تختلف أعراض السرطان تبعاً لمكان ظهور الورم الخبيث وكيفية انتشاره في الجسم، لذا من المهم جداً التعرف على علامات التحذير بمجرد ظهورها لأن النتائج تعتمد على مرحلة تطبيق العلاج.

ويحدث السرطان نتيجة نمو غير منضبط للخلايا غير الطبيعية في الجسم، التي تتطور عندما تتوقف آلية التحكم الطبيعية في الجسم عن العمل، ويمكن أن يبدأ السرطان في أي مكان تقريباً في جسم الإنسان.

وفي حين أن بعض أعراض السرطان قد تكون خفيفة نسبياً في شدتها، لكن الأعراض الأخرى قد تكون أكثر تميزاً.

وعلى سبيل المثال، في حال عانى الإنسان من ألم يبدأ عادة بشعور “عدم الراحة” في عظم معين عند لمسه، فقد يشير إلى سرطان العظام.

وكشفت إدارة الصحة الوطنية البريطانية أن هذا الألم يتقدم تدريجياً إلى ألم مستمر أو وجع يأتي ويذهب، ويستمر في الليل وعند الراحة.

– ما هو سرطان العظام؟

أوضحت أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن سرطان العظام الأساسي، هو نوع نادر من السرطان يبدأ في خلايا العظام، ويختلف عن سرطان العظم الثانوي أو المنتشر، الذي يتفشى في العظام منتقلاً من أي مكان آخر في الجسم.

ويمكن أن يؤثر سرطان العظام في أي عظم، ولكن معظم الحالات تتطور في العظام الطويلة في الساقين أو الذراعين.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ألم العظام المستمر الذي يزداد سوءاً بمرور الوقت ويستمر حتى الليل.

تورم واحمرار (التهاب) العظم، ما قد يجعل الحركة صعبة إذا كان العظم المصاب بالقرب من المفصل.

ورم ملحوظ على العظام.

ضعف العظم إذ يُكسر بسهولة أكثر من المعتاد.

ومن غير المعروف ما الذي يسبب معظم سرطانات العظام، ولكن بعض العوامل قد تزيد من خطر الإصابة به.

وكشفت أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أن هناك اعتقاداً خاطئاً شائعاً يقول: إن إصابة العظم يمكن أن تسبب السرطان، ولكن هذا الادعاء لا يدعمه البحث.

وعلى عكس عوامل نمط الحياة، تعد الظروف الوراثية الموجودة مسبقاً عوامل الخطر الرئيسة المرتبطة بهذه الحالة.

المصدر: إكسبريس

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