حاتمي: سنرد على جميع التهديدات

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن بلاده سترد على جميع أنواع التهديدات التي تستهدفها وعلى أي مستوى كانت.

وقال حاتمي في تصريح اليوم: إنه بغية تحقيق الاقتدار لا بد من توفير جميع مقوماته ومنها الاقتصادية والثقافية والعلمية والدفاعية والعسكرية، مضيفاً إن القدرة الدفاعية توفر قدرة المقاومة والصمود أمام مطامع الأعداء ونصبح في ظل ذلك قادرين على الدفاع عن المصالح الوطنية.

ورأى حاتمي أنه أمام مؤامرات العدو فان طهران أمام خيارين إما أن تتخلى عن استقلالها وإما أن تتقدم في جميع العناصر الباعثة على الأقتدار لصون استقلالها.

واستعرض تاريخ عداء أميركا للشعب الإيراني، مشيراً إلى المؤامرات الثقافية والاقتصادية وإثارة الأزمات الاجتماعية وفرض إجراءات الحظر وإيجاد الإرهابيين في المنطقة واغتيال الفريق قاسم سليماني والتي تأتي كلها في سياق محاولة إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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