سياسي سلوفاكي: الوجود العسكري الأميركي في سورية احتلال

أكد رئيس حزب فلاست السلوفاكي القاضي شتيفان هارابين أن الوجود العسكري الأميركي في سورية غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي وعليه فإن القوات الأميركية هي قوات احتلال.

وأكد هارابين في حديث تلفزيوني الليلة الماضية أن الأميركيين موجودون في سورية دون تفويض من مجلس الأمن الدولي ودون موافقة الحكومة السورية وبالتالي فإن قواتهم قوات احتلال داعياً الحكومة السلوفاكية إلى التبرؤ من الممارسات الأميركية في سورية لأنها تتعارض مع القانون الدولي.

وشدد على أن القانون الدولي يتحدث بصراحة عن عدم جواز القيام بأي عمل عسكري أو فرض حظر أو عقوبات على دولة ما دون تفويض من قبل الأمم المتحدة.

وحول جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني قرب مطار بغداد قال هارابين إنها خرق فاضح للقانون الدولي.

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