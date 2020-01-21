تحذير من الصقيع والجليد والضباب

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 900 متر.

كما يميل الجو ليلاً للاستقرار بدءاً من المناطق الغربية ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة بشكل عام ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في أغلب المناطق والضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للارتفاع غداً مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل وتستمر الأجواء الباردة ليلاً ويحذر من تشكل الصقيع والجليد في أغلب المناطق والضباب في بعض المناطق الداخلية ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ..

الثلاثاء الأربعاء الخميس دمشق 8- 2 11- 3 10- 2 القنيطرة 7- 1 8- 2 7- 1 درعا 9- 3 11- 3 10- 3 السويداء 5- صفر 7- صفر 9- صفر حمص 5- 2 8- 3 11- 2 حماة 7- 3 9- 4 12- 3 الحسكة 9- 4 10- صفر 8- 3 اللاذقية 14- 7 15- 8 15- 8 طرطوس 14- 7 15- 8 16- 8 حلب 7- صفر 8- 1 8- 1 ادلب 8- 1 9- 1 9- 1 دير الزور 11- 5 11- 2 12- 3 الرقة 9- 4 9- 1 10- 2

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