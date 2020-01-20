الطاقة الشمسية واستخداماتها في مجلة الخيال العلمي

ضم العدد الثاني والسبعون من مجلة الخيال العلمي الفصلية الصادرة عن وزارة الثقافة دراسات وأبحاثاً علمية إضافة إلى مقالات في علوم الفضاء والمستقبل وقصص خيال علمي.

وتحدثت افتتاحية العدد التي كتبها رئيس التحرير الدكتور طالب عمران بعنوان “في مشهد كوني مثير” عن إمكانية قيام الإنسان في المستقبل بالهبوط على كواكب المجموعة الشمسية.

ومن قصص الخيال العلمي التي ضمها العدد “كائن يستوطن الحلم” للدكتور طالب عمران وترجمت مها أسعد مرزة قصتين بعنوان “وادي العناكب” و”في أثناء العمل الجراحي” بينما ترجمت هلا شحادة الحلاق “سوف تهطل الأمطار”.

وضم باب حضارة العرب دراسات عدة منها “حسن الرماح السوري.. المخترع المنسي” للدكتور عمار محمد النهار و”علم الفلك” للدكتور هيثم جبيلي وكتبت اليسار سيمون حاجوج عن “أثر النتاج الحضاري السوري في أوروبا” و”محطات في تاريخ الآثار اكتشاف مهم في عمريت” لرامز حوش.

وتطرق باب علوم المستقبل إلى الطاقة الشمسية واستخداماتها للدكتور علي حسن موسى وترجمت ماري زينو مقالاً بعنوان “تكنولوجيا لا تصدق.. كيف تعمل محطات الذرة”.

واستعرض كتاب الشهر الذي جاء بعنوان “تحت مبضع الجراح” للكاتب الإنكليزي “هربرت جورج ويلز” أحد رواد أدب الخيال العلمي حكاية مريض مصاب بالاكتئاب ويعاني من ضيق في صدره فيقرر الأطباء إجراء عملية جراحية لكنه يغفو قبل ذلك فيحلم بالموت والبعث وتتغير رؤيته للوجود.

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