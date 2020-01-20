الزراعة: أساليب جديدة للمكافحة الحشرية تحقق السلامة الغذائية والبيئية

أعلنت وزارة الزراعة أنه تمت مكافحة الآفات الحشرية والأمراض في أكثر من 32 ألف هكتار بالمصائد الفرمونية و230 هكتاراً ميكانيكياً و166 ألف هكتار كيميائياً خلال عام 2019.

وبين مدير وقاية النبات بوزارة الزراعة المهندس فهر مشرف في تصريح لـ سانا أن الوزارة تنتهج أساليب جديدة بعيدة عن المكافحة الكيميائية بالاعتماد على إنتاج مراكزها من المستحضر الحيوي “تيركوديرما” الموجودة في محافظات حماة واللاذقية وطرطوس.

وذكر مشرف أن الوزارة تعمل على زيادة إنتاج المستحضرات الحيوية والتوسع في المكافحة المتكاملة والحيوية لمرض الذبول في البيوت المحمية والبساتين بما يسهم في الحد من استخدام المبيدات الكيميائية وتحقيق السلامة الغذائية والبيئية.

ولفت مشرف إلى أن الوزارة أنجزت مشروع تربية الأعداء الحيوية لزهرة النيل في محافظتي طرطوس وحماة وستقوم بنشره بأماكن وجود هذه الافة لمكافحتها خلال العام الجاري.

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