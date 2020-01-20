الجعفري: الدول الراعية للإرهاب دفعت باتجاه تشكيل ست آليات أممية لفبركة اتهامات ضد سورية

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن صحيفة يورت التركية أكدت منذ بداية الأزمة في سورية تحضير التنظيمات الإرهابية لاستخدام أسلحة كيميائية ضد السوريين لاتهام الحكومة السورية.

وقال الجعفري خلال اجتماع في نيويورك حول مزاعم استخدام سلاح كيميائي في مدينة دوما إن دولاً غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة تعمل على تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بما يخدم أجنداتها.

وأوضح الجعفري أن الدول الراعية للإرهاب في سورية دفعت باتجاه تشكيل ست آليات أممية لفبركة اتهامات ضد سورية.

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