شولغين: تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمزاعم استخدام سلاح كيميائي في دوما تشوبها ثغرات كبيرة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن تحقيقات المنظمة بمزاعم استخدام سلاح كيميائي في مدينة دوما السورية غير كاملة ومنقوصة وتشوبها ثغرات كبيرة.

وقال شولغين خلال اجتماع في نيويورك إن استنتاجات تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول مزاعم استخدام سلاح كيميائي في مدينة دوما تتعارض مع استنتاجات أعضاء في بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة التي زارت سورية.

وأوضح شولغين أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حاولت تشويه الحقائق فيما يتعلق بحادثة دوما.

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