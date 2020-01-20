انخفاض سعر غرام الذهب بالسوق المحلية 6 آلاف ليرة

انخفض سعر غرام الذهب من عيار 21 في السوق المحلية اليوم نحو 6 آلاف ليرة عن أسعار أمس الأول ليصل إلى 40 ألف ليرة للغرام متراجعاً بنسبة 13 بالمئة خلال يومين.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق الصادرة اليوم بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 مبيعاً 40 ألف ليرة وشراء 39800 ليرة، والغرام من عيار 18 مبيعاً بسعر 34286 ليرة وشراء 34086 على الرغم من ارتفاع سعر الأونصة عالمياً اليوم إلى 1561 دولاراً بعد أن سجل سعرها أمس الأول 1557 دولاراً.

ويأتي تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم بعد الارتفاع الذي شهده سعر المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.

وشددت الجمعية على الحرفيين وأصحاب محلات الصياغة التقيد بالتسعيرة الصادرة عنها وعدم البيع أو الشراء بأي سعر مغاير ما يعرض صاحب المحل للمخالفة.

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