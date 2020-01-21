تنظيم 48402 ضبط لإشغالات الأرصفة في محافظة دمشق

بشرى سمير:

برغم محاولاتها المتكررة لمعالجة ظاهرة البسطات وإشغالات الأرصفة وشنها الحملات المتعددة لمصادرة تلك البسطات إلا أن الظاهرة لا تزال منتشرة وتزداد يوماً بعد يوم, الأمر الذي وضع محافظة دمشق أمام مشكلة يبدو أنها عصية على الحل على الرغم من التصريحات المتكررة للمعنيين عن القيام بحملات لإزالة هذه الإشغالات وأنها مخالفة وغير مسموح بها أبداً إلا أن جميع الإجراءات تبقى غير مكتملة وغير مجدية نظراً لوجود تساهل في الموضوع من المحافظة والتي تتهاون أحياناً كثيرة في قمع المخالفات من باب «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق» حيث لا تلبث الجهة المعنية القيام بإزالة هذه الظاهرة حتى يعاود أصحاب البسطات والأكشاك والمظلات إشغال الأرصفة من جديد وعرض بضائعهم بشكل أكثر من ذي قبل, ما يشوه المنظر الحضاري للمدينة ويعوق حركة المشاة إذ تحولت أغلبية الأرصفة إلى أسواق للبسطات وخاصة بسطات البالة.

المهندسة ملك حمشو مديرة دوائر الخدمات في محافظة دمشق أشارت إلى أن المديرية تقوم بحملات لإزالة الإشغالات المخالفة للترخيص الممنوح لها أو غير المرخصة التي تسبب تشويهاً بصرياً في الشوارع وتحتاج متابعة من قبل ورشات إزالة الإشغالات في دوائر الخدمات بشكل دائم وتتم إزالة الإشغالات من المحاور الرئيسة للمدينة ويتم بعدها التوجه نحو الشوارع الفرعية.

سمير جزائرلي عضو المكتب التنفيذي لقطاع المرافق والخدمات بيّن أن محافظة دمشق تقوم بحملة لوقف زحف الإشغالات المخالفة التي قام بها أصحاب المحال التجارية للأرصفة المقابلة لمحالهم وما بعد الأرصفة.

وأضاف: بموجب القوانين النافذة، يمنع إشغال أي رصيف مقابل لأي محل تجاري وما بعد الرصيف أيضاً من دون الحصول على موافقة رسمية من المحافظة بذلك، ودفع الرسوم المترتبة على الإشغال لافتاً إلى اختيار ثلاث مناطق لتحويلها إلى أسواق للبسطات خصص منها 75 % لأسر الشهداء.

من جانبه رئيس قسم شرطة مجلس محافظة دمشق العقيد موفق قصريني أكد أن عدد ضبوط إشغالات الأرصفة بلغ 48402 ضبط خلال شهر 12 من العام الماضي, منها إشغالات الأرصفة والبسطات ومصادرات البضائع بلغت 15728 وشملت مختلف المناطق في دمشق وفي منطقة البرامكة, بلغ عدد الضبوط 266 ضبطاً وفي مساكن برزة 2006 وفي الصالحية 2204 وأعلاها في منطقة الحميدية 4787 ضبطاً وبلغ عدد ضبوط مصادرات بسطات البالة 1594 ضبطاً بكمية 124832 قطعة ملابس وأحذية وسجلت أعلى عدد من الضبوط منطقة باب سريجة حيث تم تنظيم 105 ضبوط ومصادرة 35384 قطعة ملابس تليها منطقة القنوات بـ263 ضبطاً ومصادرة 28181 قطعة ملابس, وفي المزة 47 ضبطاً ومصادرة 2801 قطعة ملابس بالة في حين بلغ عدد ضبوط بسطات الخضر والفواكه والبقوليات ومواد غذائية أخرى 1421 ضبطاً بوزن 509688 كيلو غراماً, وسلمت المصادرات إلى مديرية دار الكرامة وأشار إلى أن الحملات التي تقوم بها شرطة محافظة دمشق تتم بمؤازرة أعضاء المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق إضافة إلى دوريات الصحة ودوائر الخدمات.

طباعة