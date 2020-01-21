80 مليون متر مكعب التخزين الحالي في سدود طرطوس

طرطوس ـ مصطفى برو:

على الرغم من أن غزارة الأمطار هذا العام وحتى نهايات كانون الثاني ليست بالغزارة نفسها خلال العام الماضي ولا الاستمرارية والتواصل نفسيهما إلا أنها غزارة جيدة وتبشر بموسم زراعي جيد وبوفرة مائية جيدة في سدود محافظة طرطوس ولا يزال موسم الأمطار في منتصفه والفرصة مهيأة لمزيد من الوارد المائي إلى سدود المحافظة, ما ينعكس إيجاباً على موسم الزراعات الشتوية والصيفية. وقد وصل حجم كميات المياه المخزنة في سدود المحافظة حتى تاريخ الـ 20 من الشهر الجاري إلى حدود 80 مليون متر مكعب يقابلها في الفترة نفسها من العام الماضي بحدود 100مليون متر مكعب. وقال المهندس عيسى حمدان- مدير الموارد المائية في طرطوس: إن حجم التخزين الحالي لأكبر سدود المحافظة وهو سد الباسل الذي يروي سهل عكار بحدود 68 مليون متر مكعب يقابلها في الفترة ذاتها من العام الماضي 87 مليون متر مكعب من أصل السعة الإجمالية لبحيرة السد والبالغة 103ملايين متر مكعب، وحجم التخزين الحالي في سد الدريكيش 6ملايين متر مكعب تقابلها العام الماضي الكمية نفسها وهي السعة الإجمالية لبحيرة السد، وحجم التخزين حالياً في سد الصوراني 4.5ملايين متر مكعب تقابلها العام الماضي الكمية نفسها وهي السعة الأعظمية للسد، كما يخزن سد خليفة حالياً 3ملايين متر مكعب وهي السعة الأعظمية للبحيرة، ولا تزال هذه السدود تتلقى وارداً مائياً تختلف غزارته حسب الهاطل المطري، فخلال المنخفضات الجوية يتلقى سد الباسل بين 1-1.7مليون متر مكعب يومياً وخلال فترة الفيض تكون غزارة الوارد المائي إليه بين150-200ألف متر مكعب يومياً, وأشار حمدان إلى أن الوضع الفني للسدود جيد بشكل عام وتجري مراقبتها باستمرار لتدارك أي خلل.

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