لتحسين وارداته.. مجلس مدينة حلب يستعد لطرح عقارات وأراضٍ للاستثمار

حلب ـ محمد حنورة:

مدير شؤون الأملاك في مجلس مدينة حلب- رياض اللافي قال: تم طرح سوق المواشي في محلة جبرين بالمزاد العلني ولمدة أربع سنوات ورسا بمبلغ /53/ مليون ليرة، وتم تسديد التأمينات النهائية وتوقيع العقد من قبل المستأجر، كما تم تكليف (الغاصبين) في سوق المواشي ببدل فوات منفعة والعمل على تحصيل ما يترتب عليهم من ذمم مالية لمصلحة مجلس مدينة حلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك الذمم المترتبة عليهم.

وفيما يتعلق باستثمار مقصف السبيل بيَّن اللافي أنه تم رفع دعوى قضائية مع وقف التنفيذ لحين البت بالدعوى أمام القضاء المدني، وتم طلب تحكيم للبت في النزاع بين الطرفين (مجلس المدينة والمستثمر أحمد عفر)، علماً أن التحكيم في مراحله الأخيرة، وقد طالب محكم مجلس المدينة بالعطل والضرر وإنهاء النزاع لمصلحة مجلس مدينة حلب والموضوع قيد المتابعة، أما فيما يتعلق بمقصف الحزام الأخضر فأوضح اللافي أنه صدر حكم قضائي عن محكمة القضاء الإداري في حلب بطلب رفض وقف التنفيذ للمبالغ المحققة والمترتبة لقاء إشغاله المساحة الزائدة عن عقد الإيجار والتي تتجاوز 400.مليون ليرة لمصلحة مجلس مدينة حلب، وتم تصديق الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة في 2/3/2019م، وتم العمل من أجل التعميم والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمستأجر ومراسلة مديرية الشؤون المالية للحجز على الموجودات وبيعها بالمزاد العلني، وتمت مراسلة مديرية الشؤون القانونية لموافاتنا بصورة عن الحكم لنتمكن من استكمال الإجراءات اللازمة، من جانب آخر تم تجديد عقد مركز البحوث الدولي (إيكاردا) بمبلغ 12 مليون ليرة سنوياً، وتم تسليم البراكة الشرقية الواقعة في الحديقة العامة للمستثمر بعد أن رست ببدل /3.5/ ملايين ليرة سنوياً، إضافة إلى طرح استثمار الكشك رقم /13/ في محلة الحمدانية عن طريق المزايدة العلنية ولمدة خمس سنوات، وقد رسا المزاد بمبلغ /700/ ألف ليرة سنوياً، وطرح استثمار البراكة رقم /5/ في محلة الحمدانية، ورسا المزاد بمبلغ سنوي /400/ ألف ليرة فقط لاغير وتم تسليم البراكة.

من جانب آخر تم تجهيز إضبارة لإحداث ستة عقارات من الأملاك العامة (الكافتيريات) دراسة مركز المدينة (سوق الهال القديم)، وتمت إحالة الإضبارة إلى لجنة دراسة الأملاك العامة للموافقة على إحداث العقارات أصولاً، كما تم تجهيز إضبارة لإحداث عقار من الأملاك العامة دراسة مركز المدينة (مركز الانطلاق الغربي) والعمل على تجهيز البقعة لتكون سوقاً للذهب (مدينة الذهب)، إضافة إلى تجهيز إضبارة للسوق الموجود شرق سوق الهال القديم من بقعة مركز المدينة واختيار هذه البقعة لتكون حاضنة للمهن اليدوية التراثية بالتنسيق مع وزارة السياحة.

وعن الخطط المستقبلية تابع اللافي: بعد جردها لأملاك مجلس المدينة تعمل مديرية شؤون الأملاك على طرح عدد من البقع للاستثمار بغية زيادة عائدات الوحدة الإدارية، ما ينعكس إيجاباً على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمدينة، حيث يتم العمل حالياً على إعداد دفتر شروط للمنتزهات الشعبية في المحلق الغربي لمدينة حلب بالتعاون مع دائرة الاستثمار في المجلس من أجل طرحه للاستثمار خلال العام الحالي، ويتم العمل على تجهيز بقع من أملاك مجلس المدينة من أجل طرحها للاستثمار كملاعب رياضية، كذلك تم تجهيز عدد من الأراضي العائدة ملكيتها للمجلس وتم إعداد دفاتر شروطها لطرحها للاستثمار خلال العام الحالي ومنها (مدينة الملاهي في العزيزية محضر 1854 منطقة عقارية ثانية بمساحة 9000م2 – مقصف ميامي على المحضر رقم 91067 منطقة عقارية خامسة بمساحة 28170 م2 – القطعة 268 منطقة عقارية منيان مساحتها 6000 م2) والعمل جارٍ حالياً على اختيار عدد من البقع العائدة ملكيتها للمجلس وإعداد الدراسة اللازمة من أجل طرحها للاستثمار.

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