الصين: الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية

جددت الصين تأكيدها اليوم أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في مؤتمر صحفي تعليقاً على قمة برلين المنعقدة بشأن ليبيا في ألمانيا إن “بكين حافظت دائما على موقف موضوعي ونزيه بشأن قضية ليبيا وتمسكت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية”.

ولفت قنغ إلى أن بكين أصرت على دفع عجلة التسوية السياسية لقضية ليبيا برعاية الأمم المتحدة مشدداً على أن بلاده مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز تنفيذ نتائج قمة برلين وتقديم مساهمة إيجابية في استعادة السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا.

وعقد في العاصمة الالمانية برلين أمس مؤتمر يهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار والتمهيد لإطلاق عملية سلام في ليبيا أكد المشاركون فيه ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد وأن حل الأزمة فيه يكون عبر عملية سياسية شاملة.

وزاد من تأزم الاوضاع في ليبيا مؤخرا وصول مجموعات من الإرهابيين المرتزقة الذين أرسلهم النظام التركي من شمال سورية الى ليبيا.

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