بوريل: نعمل على تعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ضرورة العمل على تعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا والتوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها.

وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل اليوم أن الاتحاد يبحث كل الخيارات لدعم وقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا إذا تم إبرام اتفاق نهائي بهذا الشأن مشيراً إلى أهمية تعزيز مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا براً وبحراً وجواً.

ولفت بوريل إلى وجود مقترح حول إرسال فريق يتضمن بعثة بقيادة عسكرية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأشار بوريل إلى ضرورة استئناف العملية البحرية التي كان الاتحاد الأوروبي ينفذها منذ عام 2015 في مياه ليبيا لإنقاذ المهاجرين ومكافحة تهريب البشر والأسلحة وتدريب أفراد خفر السواحل الليبية والتي توقفت الربيع الماضي.

وكان عقد في العاصمة الألمانية برلين أمس مؤتمر يهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار والتمهيد لإطلاق عملية سلام في ليبيا أكد المشاركون فيه ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد وأن حل الأزمة فيه يكون عبر عملية سياسية شاملة.

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