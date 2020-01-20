تجمع أمام مبنى مجلس الشورى الإيراني للمطالبة بطرد سفير بريطانيا

تجمع حشد من الطلبة الجامعيين والأهالي اليوم أمام مبنى مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وسط طهران للمطالبة بطرد السفير البريطاني من البلاد.

وأطلق المشاركون في التجمع شعارات تندد بموقف السفير البريطاني ووصفته بـ”الجاسوس” وأعربوا عن امتعاضهم من سياسات لندن وسفيرها المثيرة للفتنة كما طالبوا بإغلاق السفارة البريطانية.

وجاء هذا التجمع احتجاجا على مشاركة السفير البريطاني في تجمع غير قانوني مؤخرا أمام جامعة أمير كبير وتصرفاته المثيرة للفتنة.

وقبل أيام تجمع حشد من الطلبة والأهالي أمام السفارة البريطانية ومقر الخارجية وطالبوا كذلك بطرد السفير البريطاني من البلاد.

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