إصابات في أحداث طريق محمد القاسم وسط بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم تسجيل أكثر من 100 حالة من إصابات واختناقات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أحداث طريق محمد القاسم وسط العاصمة بغداد.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مصدر أمني قوله في تصريح إن “حصيلة أحداث محمد القاسم يوم أمس لغاية اليوم بلغت 96 حالة اختناق وإصابة بعضها خطرة بين المتظاهرين” مشيرا إلى تسجيل 17 حالة اختناق وإصابة عدد أيضا من عناصر الأمن.

وتشهد بعض المدن والمحافظات العراقية مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.

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