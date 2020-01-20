كهرباء دير الزور: 100 % تغذية الأحياء المأهولة

عزت المؤسسة العامة للكهرباء بدير الزور سبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال فترة التغذية في عدد من أحياء مدينة دير الزور إلى الزيادة في الاستهلاك والتي تفوق طاقة المحولات إضافة إلى التعديات الحاصلة على الشبكة.

وأوضح مدير عام المؤسسة المهندس خالد لطفي في تصريح لمراسل سانا: أن عدد مراكز التحويل العامة والخاصة التي تم تركيبها بمحافظة دير الزور بلغت حتى تاريخه 435 مركزاً، لافتاً إلى أن نسبة تغذية الأحياء المأهولة في المدينة وصولاً إلى قرية الجفرة عبر خط التوتر 400 القادم من جندر ـ تدمر التيم وصلت إلى 100 بالمئة.

وبين أن ورشات الشركة أعادت تأهيل محطة الطلائع “8 مخارج 20 ك.ف” ومحطة الإذاعة “5 مخارج 20 ك.ف”ومحطة التيم “مخرج واحد20 ك.ف” ومحطة الميادين “4 مخارج 20 ك.ف” لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز خط التوتر “20 ك.ف” باتجاه الخط الغربي واتجاه الريف الشمالي وتأهيل المجموعة الغازية الأولى في محطة تحويل التيم وإدخالها الخدمة باستطاعة 30 ميغا كما أنهت الورشات تأهيل خط الدارة المزدوجة “20 ك.ف” من محطة التيم حتى شارع بور سعيد بطول 14 كم.

وبين المهندس لطفي أنه تم إدخال خط الشميطية بالريف الغربي بالخدمة “مراكز الجمعيات الفلاحية” ومحطة مياه الشميطية والمراكز الخدمية بالمنطقة أما الريف الشرقي فقد تمت إعادة تأهيل محطة الميادين وتزويدها بـ 18 مركز تحويل وإدخالها في الخدمة إضافة لإيصال التيار الكهربائي لمحطة مياه الميادين وتأهيل الخط الشرقي الممتد من موحسن-البوليل-بقرص حتى سعلو أما فيما يخص المناطق الواقعة في الريف الشمالي فقد أعيد تأهيل خط كهرباء الحسينية حتى الطابية وتم إيصال التيار الكهربائي لمحطات المياه والجمعيات الفلاحية وقسم من منازل المواطنين.

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