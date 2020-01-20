مصر .. اتفاقيات بترولية لحفر 38 بئراً

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن قطاع البترول في مصر مستمر في توقيع الاتفاقيات باعتبارها أحد الدعائم الرئيسة والمهمة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف: تهدف الاتفاقيات إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية جديدة تساهم بدور فعال في تعزيز وتعظيم احتياطي وإنتاج مصر من البترول والغاز.

وجاءت التصريحات خلال توقيع الملا على 9 اتفاقيات بترولية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 452.3 مليون دولار وتشمل حفر 38 بئراً.

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