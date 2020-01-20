الاحتلال التركي ينقل 1500 من عائلات مرتزقته الإرهابيين لإسكانهم في منازل المواطنين بمدينة رأس العين

أفاد مراسل سانا في الحسكة بوجود معلومات عن قيام قوات الاحتلال التركي بنقل 1500 من عائلات مرتزقته الإرهابيين لإسكانهم في منازل المواطنين في حيي الخرابات والحوارنة بمدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي

ومنذ بداية عدوانها على الأراضي السورية في التاسع من تشرين الأول الماضي قامت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة في أرياف الحسكة والرقة وحلب بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة المختلفة ما تسبب بدمار المنازل السكنية والمنشآت الحيوية في هذه البلدات إضافة إلى تهجير سكان هذه القرى والبلدات عن منازلهم.

يتبع…

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