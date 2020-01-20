5 فروع للمصرف التجاري بحمص عادت إلى الخدمة

أعلن المصرف التجاري السوري عن بدء العمل بتقديم الخدمات المصرفية للمتعاملين معه في فرعه رقم 5 بمنطقة الزهراء بمحافظة حمص “فرع المواصلات” وعودة فرعه رقم 4 إلى مقره السابق في شارع القوتلي مقابل قيادة الشرطة بمدينة حمص واستئناف عمله بعد انتهاء أعمال إعادة تأهيله وترميمه.

و أشار المصرف في بيان له إلى أن بدء تقديم الخدمات المصرفية في الفرعين الرابع والخامس بمحافظة حمص يأتي في إطار توسيع شبكة فروع المصرف ونطاق الخدمات المقدمة لأكبر عدد ممكن من المتعاملين في مختلف المناطق.

وفي تصريح لسانا أكدت مدير فرع 5 للتجاري السوري بحمص لبنى السلامة البدء بتنفيذ جميع العمليات المصرفية التي يحتاجها المتعاملون من إيداع وسحب وحوالات وفتح حسابات شخصية فيما أوضحت مدير الفرع 4 هدى عوض أن الفرع عاد من جديد لتقديم خدماته الشاملة من قروض وتسهيلات في مقره الرئيسي السابق بعد إعادة تأهيله وإصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت به نتيجة الاعتداءات الإرهابية بالقذائف.

ومع بدء تقديم الخدمات في الفرع 5 واستئناف عمل الفرع 4 يرتفع عدد الفروع العاملة للمصرف التجاري بحمص إلى 5.

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