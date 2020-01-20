مقتل 4 نيجيريين بحريق أنبوب نفط

لقي 4 أشخاص مصرعهم واحترق عدد من المحال التجارية والآليات، بحريق أنبوب للنفط هاجمه لصوص بالقرب من مدينة لاغوس في نيجيريا، حسبما ذكرت أجهزة الطوارئ المحلية اليوم الإثنين.

وقال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في المنطقة إبراهيم فارينلوي لوكالة “فرانس برس”: عثرنا على جثث رجلين وامرأة وابنها في مكان الحريق صباح اليوم، مضيفاً، أن العديد من المباني والمحال التجارية وبعض الآليات دمرت.

والحادث الذي وقع أمس الأحد في منطقة أبولي إيغبا، هو الأخير في سلسلة هجمات على أنابيب نفط من قبل لصوص محروقات، أسفرت عن سقوط مئات القتلى في نيجيريا أكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط في إفريقيا.

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