خام برنت يرتفع إلى 65.55 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم، بعد بدء إغلاق حقلين كبيرين في ليبيا، ما يجعل تدفقات الخام في البلد العضو بمنظمة أوبك تقترب من التراجع إلى جزء بسيط من مستواها الطبيعي.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً أي 1.11 بالمئة إلى 65.55 دولاراً للبرميل بعدما وصلت إلى 66 دولاراً للبرميل في وقت سابق وهو أعلى سعر منذ التاسع من كانون الثاني.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتاً أي واحداً بالمئة إلى 59.10 دولاراً للبرميل بعدما صعد إلى 59.73 دولار وهو أعلى مستوى منذ العاشر من كانون الثاني.