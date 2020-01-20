لتعيش طويلاً.. لا تبق وحيداً!!

كشف ديفيد أنجوس، مؤسس معهد “لورنس ج. إليسون” للطب التحويلي بجامعة جنوب كاليفورنيا، خلال التجمع السنوي “موسكو السليمة” في العاصمة الروسية، عن سر طول العمر.

وذكر الخبير الأمريكي، أنه من الضروري تناول الأطعمة الطبيعية فقط والتوقف عن تناول الفيتامينات والمكملات والإضافات الغذائية، مشيراً إلى أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى أو يهمل التلقيح، بما في ذلك ضد الإنفلونزا، ومع العشاء احتساء كأس من النبيذ الجيد، وقال: من المهم جداً تجنب الوحدة… لا تبق وحيداً.

كما حث على إكمال وإنجاز جميع الأمور والأعمال قبل ساعتين على الأقل من النوم حتى لا يثقل كاهل الدماغ، فيما يجب أن يعتاد الجسم على نظام حياة يومي، وتوفير مكان مريح وهادئ للنوم.

بالإضافة إلى ذلك، نصح بقضاء الحياة في الحركة وعدم الاكتفاء بالتمارين في الصالة الرياضية.

كما ينصح اختصاصيو التغذية كل من يريد إطالة شباب الجسم لأطول فترة ممكنة، بتناول منتجات الألبان والخضار والسلطة وعصير الجريب فروت الطازج في الصباح.

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