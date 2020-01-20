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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 25 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 20 كانون الثاني 2020
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القدس بين فكي الاستيطان والتهويد
تنافس أمريكي ـ فرنسي في الخليج
من العالم
الجيش يتصدى لهجوم شنه إرهابيو "جبهة النصرة" على محور أبو دفنة في ريف إدلب
المضادات الأرضية تسقط طائرات مسيّرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية باتجاه مطار حميميم
خميس أمام مجلس الشعب: ستصدر قريباً قرارات لضبط ومراقبة الليرة السورية لتبقى في عهدة المصارف الحكومية المعنية
عون وبري عرضا مع دياب التطورات بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
الإرهابيون يستمرون في منع المدنيين من المغادرة عبر الممرات الإنسانية بريفي إدلب وحلب
عبد اللهيان: لن تهنأ أميركا في المنطقة بعد اغتيال سليماني
الاحتجاجات في لبنان تتواصل مطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة
جونسون وماكرون يؤكدان التزامهما بالاتفاق النووي مع إيران
الرئاسة القبرصية: النظام التركي يمارس القرصنة
إصابة فلسطينيين أثناء اقتحام الاحتلال شمال الخليل
بدء أعمال مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا
"أبل" ترد على انتقادات ترامب