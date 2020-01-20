تنافس أمريكي ـ فرنسي في الخليج

صفاء إسماعيل:

يزداد التحشيد العسكري الغربي في منطقة الشرق الأوسط عامة والخليج خاصة, باعتبار أن الأخيرة تعد منطقة اهتمام خاصة لمعظم الدول الكبرى التي تحرص على وجود سياسي وعسكري مشترك فيها, بدءاً من أمريكا، مروراً ببريطانيا، وانتهاء بفرنسا التي أعلن رئيسها إيمانويل ماكرون قبل يومين أن حاملة الطائرات «شارل ديغول» تبحر في طريقها إلى الشرق الأوسط , فيما ستنشر فرنسا بالتوازي وحدات من قوات العمليات الخاصة في شبه الجزيرة العربية والخليج بزعم دعم ما يسمى «التحالف الدولي» المزعوم (لمحاربة) تنظيم «داعش» الإرهابي, بالإضافة لنشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية بهدف «طمأنة المملكة وتعزيز دفاعاتها».

من المعلوم للجميع أنه في شبه الجزيرة العربية التي تحتل السعودية القسم الأكبر منها لا وجود لـ«داعش» الإرهابي الذي ساهم نظام بني سعود بنشأته وهو يدعمه, ما يفند مزاعم ماكرون بقوله: إن الهدف من وراء إرسال حاملة الطائرات هو «محاربة داعش», ما يعني أن هناك أهدافاً أخرى لفرنسا في ظل تزايد التوترات بين محور المقاومة وأمريكا وحلفائها بالمنطقة.

بعيداً عن مزاعم «طمأنة المملكة ومحاربة داعش», لا يختلف اثنان أن ماكرون يريد السير على خطا ترامب في حلب السعودية، فهو يعرف كما يعرف ترامب أن نشر رادار وإرسال بعض الجنود والوحدات الخاصة لن يعيد الطمأنينة للسعودية كما لن يحميها من الصواريخ الباليستية اليمنية التي تدك المواقع السعودية رداً على العدوان المستمر منذ ما يقارب خمس سنوات، إلا أن ماكرون أرسلها بهدف الحصول على أموال السعودية كما حصل عليها ترامب عندما حلب منها مليار دولار مقابل إرسال جنود أمريكيين إلى السعودية.

من التفاصيل المحدودة التي أفرجت عنها باريس, يفهم المتتبع أن الخطوة الفرنسية حديثة العهد ومرتبطة بالهجمات التي استهدفت السعودية في الأشهر الأخيرة, وما لفت أنظار المراقبين أن السلطات الفرنسية المعنية لم تشر إلى هذا الأمر قبل إعلان ماكرون, بالرغم من أن قيادة الأركان الفرنسية تبحث أسبوعياً وضعية القوات الفرنسية المنتشرة في الخارج.

وحسب خبراء استراتيجيين, فإن لدى فرنسا رغبة جامحة للبقاء في المنطقة وتعزيز وجودها, حيث يوجد لفرنسا مصالح عدة في الشرق الأوسط، وبالذات في منطقة الخليج، خاصة أنها دولة صناعية ولا يوجد داخلها برميل نفط واحد، لذا لا يمكن أن تستغني عن نفط الخليج لكون معظم وارداتها من حاجتها للطاقة تأتي من دول الخليج.

وعليه, من المتوقع أن تشهد منطقة الخليج وخاصة السعودية تصاعداً في حدة التنافس الأمريكي الفرنسي لنشر قوات لهما، طالما أن النظام السعودي يبدي استعداده التام لدفع الأموال لقاء «حماية» مزعومة لم تسهم في حماية المنشآت السعودية، وخير دليل على ذلك عجز منظومة «باتريوث» الأمريكية عن صد هجوم الطائرات المسيرة اليمنية التي استهدفت منشآت «أرامكو» ومواقع سعودية عدة. فهل ينجح الرادار الفرنسي في ما عجزت عنه «الباتريوث» الأمريكية؟ وكم ستدفع السعودية مقابل «الحماية الفرنسية»؟.

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