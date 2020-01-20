بوتين رداً على أوروبا: ضرورة الحفاظ على حقيقة تاريخ الحرب العالمية الثانية

تشرين – رصد:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة الحفاظ على تاريخ الحرب الوطنية العظمى ومقاومة محاولات تزويره.

وفي مقابلة مع قناة «روسيا1»، قال بوتين رداً على سؤال حول محاولة بعض الدول الغربية إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية: لا يتعين علينا أن نثبت أي شيء لأي أحد، ولكن بالتأكيد يتعين علينا القيام بشيء آخر, يتعين علينا فعل كل شيء لكي لا تنسى هذه الحقيقة.

(سبوتنيك)

إيران: لن تهنأ أمريكا في المنطقة

تشرين – رصد:

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المنطقة لن تكون هانئة بالنسبة للأمريكيين بعد اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني.

وفي ندوة حول الأبعاد السياسية والاستراتيجية لتداعيات اغتيال سليماني، قال عبد اللهيان: اليوم وبدلاً من (من النيل إلى الفرات)، فإن الصهاينة محاصرون في جدار خرساني ارتفاعه من 5 إلى 12 متراً في منطقة صغيرة تسمى «إسرائيل»، مضيفاً: المهمة التي كان يتابعها الشهيد سليماني هي ضمان عدم نجاح الاستراتيجية الصهيونية لتقسيم دول المنطقة، ولافتاً إلى أن سليماني لم ينسَ مطلقاً فلسطين.

(فارس)

اليمن: الأسلحة الأمريكية والأوروبية تُستخدم ضد المدنيين

تشرين – رصد:

أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبد العزيز بن حبتور أن الأسلحة الفتاكة الأمريكية والبريطانية والفرنسية استخدمها «تحالف» العدوان السعودي ضد المدنيين اليمنيين.

وأشار بن حبتور أمس إلى أن بين الأسلحة الفتاكة وجود القنابل العنقودية التي تتناثر على طول مساحات كبيرة وتحصد العشرات من الأطفال والنساء والمواطنين من فلاحين ورعاة وعابري سبيل.

(المسيرة نت)

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