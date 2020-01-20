أمية ملص تتنقل بين عوالم السينما والدراما

خاص - تشرين:

سلسلة من الأعمال الدرامية والسينمائية تتصدى لها الفنانة أمية ملص للموسم الدرامي 2020 مؤكدة في حديثها لـ«تشرين»، أنها مشغولة جداً هذه الفترة، إذ انتهت مؤخراً من تصوير الفيلم السينمائي «لعنة الطين» من إخراج كمال ديركي، وتأليف كاترين سليمان وإخراج عمر بولاد، وأضافت: قدمت عبر الفيلم شخصية «هند» امرأة تتعذب بسبب معاناة ابنتها الصغيرة من مرض القلب، لكنها ترفض اليأس والاستسلام، وتتبرع بقلبها لابنتها لتكمل حياتها بشكل طبيعي وهو أنموذج للأم المضحية التي تبذل روحها ليحيا أبناؤها.

وأكملت بأنها تستعد حالياً للمشاركة ببطولة عمل سينمائي بعنوان «المرأة العنكبوت» ولكنها ستقدم خلاله شخصية معاكسة لدورها في فيلم «قلب هند»، حيث تجسد دور المرأة الشريرة التي تتبع غرائزها.

أما على صعيد الدراما، فقد كشفت الفنانة ملص عن انتهائها مؤخراً من تصوير دورها في مسلسل «غبار الماضي» تأليف رافي عزيز وإخراج عمار تميم، وتؤدي عبره شخصية «دواهي» الغجرية وتكون نهايتها مأسوية هي وعائلتها، ولفتت الفنانة ملص إلى أنها تقوم حالياً بتصوير دورها في مسلسل «أولاد الشر»، وتؤدّي فيه دور زوجة الفنّان فايز قزق الّذي يعاني مشكلات نفسيّة تحوّله لقاتل متسلسل والزّوجة تكون أولى ضحاياه، وكانت قد انتهت أيضاً من دورها في مسلسل «صقار» إخراج شعلان الدباس، وتجسد عبره شخصية «ريوف» الزوجة الأولى لزعيم القبيلة، إضافة إلى أنها تتحضر للمشاركة في مسلسل «بقعة ضوء 15 » مع المخرج باسم عيسى وإنتاج سما الدولية للإنتاج والتوزيع الفني.

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