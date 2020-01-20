سلوم حداد في «دانتيل» بشخصية غامضة ومؤثرة

يشارك الفنان سلوم حداد في بطولة مسلسل «دانتيل»، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ويقدّم الفنان حداد خلاله شخصية غامضة وقاسية تؤثر في مجرى الأحداث.

ومن المقرر، أن تنطلق أعمال تصوير المسلسل خلال الشهر الحالي في العاصمة بيروت تحت إشراف المخرج المثنى صبح، وهو مأخوذ عن «فورمات» إسبانية بعنوان «velvet»، حيث تدور أحداثه حول وريث شركة أزياء كبرى يقع في حب خياطة جميلة تعمل عنده، وهو ما ترفضه العائلة لتنشأ الكثير من الصراعات الناتجة عن ذلك، وسيشارك في بطولته: سيرين عبد النور، محمود نصر، سارة أبي كنعان.

من جهة أخرى، سيكون سلوم حاضراً في بطولة مسلسل «سوق الحرير»، وهو عمل اجتماعي يتناول البيئة الشامية، من تأليف حنان المهرجي وإخراج مؤمن الملا، وإنتاج شركة «ميسلون فيلم» للمنتج والمخرج بسام الملا.

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