علاجات طبيعية لتشقق الكعبين

تشقق الكعبين مشكلة شائعة تشكو منها النساء أكثر من الرجال، وإلى جانب مظهرها يمكن أن تسبب التشققات العميقة آلاماً مزعجة. وحسب موقع «أوديتي سينترال»، تحدث هذه التشققات نتيجة عدة أسباب من بينها التغذية غير الصحية، وكثرة المشي والوقوف، وارتداء أحذية غير صحية للقدم.

وذكر الموقع، أن أفضل العلاجات المنزلية لتشقق الكعبين، استخدام زيت جوز الهند، حيث يعد من أفضل مرطبات الجلد الطبيعية التي تزوده بالمغذيات ومضادات الالتهاب، كما يعد هريس الأفوكادو والموز علاجاً فعّالاً لتشقق الكعبين، وذلك بوضع الهريس مدة 20 دقيقة على القدم. ومن العلاجات الطبيعية أيضاً وضع العسل فهو علاج فعال للبكتيريا والفطريات التي تصيب القدم.

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