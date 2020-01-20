جينيفر لوبيز تخطط للعيش خارج أمريكا

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز في حوار صحفي أجرته مع مجلة «فارايتي»، أنه بالرغم من إنجازها في مجال الموسيقا والرقص والأفلام على مدار حياتها المهنية التي استمرت 3 عقود، فإن هناك شيئاً واحداً تريد تحقيقه، وهو مغادرة الولايات المتحدة والانتقال إلى إيطاليا أو بالي، حيث يمكن أن تكون في سلام والتمتع بالأشياء البسيطة. وتابعت النجمة العالمية، قائلة: لقد اعترفت، أحب أن أعيش في مكان آخر غير الولايات المتحدة، في بلدة صغيرة في إيطاليا، أو في الجانب الآخر من العالم، في بالي، وذلك حسب جريدة الـ«ديلي ميل» البريطانية.

وتابعت: أبحث عن حياة أخرى حيث يكون الأمر أكثر بساطة، وأتمكن من ركوب الدراجة، وشراء الخبز، ووضعه في سلتي، ثم أذهب للمنزل ثم أتناول الطعام وأضع الطلاء فقط، أو أن أجلس على كرسي هزاز حيث كان هناك منظر جميل لشجرة الزيتون.

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