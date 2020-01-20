تطوير نظام يكتشف الزلازل الصامتة

في محاولة للتنبؤ بالزلازل الكبيرة بشكل أفضل، طور فريق من الباحثين في جامعة طوكيو وخفر السواحل الياباني طريقة جديدة لمراقبة «الزلازل الصامتة» الأصغر تحت قاع المحيط، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية. وتجمع تقنية المراقبة الجديدة للفريق بين البيانات التي تم جمعها من الأقمار الصناعية، وأوعية أبحاث خفر السواحل في نظام يسمى «غلوبال نافيغيشن ساتالايت سيستم أكوستيك رينغ». وتقيس الأقمار الصناعية حركات سطح المحيط، بينما تستخدم سفن خفر السواحل نظاماً صوتياً، يمكنه تتبع التشوهات في قاع المحيط بحجم صغير يصل إلى بوصتين. واستخدم الباحثون النظام لتحليل البيانات التي تم جمعها ما بين عامي 2006 و2018، حول نانكاي تروث على بعد حوالي 30 ميلاً قبالة سواحل اليابان، ووجد الباحثون عدة حوادث «بطيئة» في سبعة مواقع مختلفة على طول الحوض الصغير بقياس من بوصتين إلى ثلاث بوصات.

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