إيفاء لوعده.. مزارع أسترالي يحلق لحيته!

حرص المزارع «نيك أندروز» على الإيفاء بوعده وحلاقة لحيته بعد هطل الأمطار على سواحل محطة «فارمكوت» أقصى غرب ولاية نيو ساوث في أستراليا.

ووفقاً لصحيفة «ABC»، قال المزارع: «بعد ما يقارب العامين في تربية لحيتي، قررت حلاقتها بمناسبة هطل تلك الأمطار الغزيرة التي لم نشهدها منذ ثلاث سنوات». ورحبت خدمات الإطفاء في «نيو ساوث ويلز» بالأمطار، وقالت على «تويتر»: إنها ستساعد في السيطرة على 75 حريقاً في الولاية، منها 25 لم يتم احتواؤها حتى الآن، لكنها قالت أيضاً: إن بعض مواقع الحرائق لم تشهد هطل أي أمطار بعد.

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