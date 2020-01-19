عبد اللهيان: لن تهنأ أميركا في المنطقة بعد اغتيال سليماني

أكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن أمريكا لن تهنأ في المنطقة بعد جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني.

وخلال ندوة اليوم حول الأبعاد السياسية والاستراتيجية لتداعيات هذه الجريمة أشار عبد اللهيان إلى الدور المهم الذي قام به سليماني لجهة محاربة الإرهاب في سورية والعراق ولبنان والمنطقة.

وأوضح عبد اللهيان أن المهمة التي كان يتابعها سليماني هي ضمان عدم نجاح المشروع الصهيوأمريكي لإثارة الفوضى في المنطقة وتقسيم دولها.

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