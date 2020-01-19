مقسم هاتف بيت جن يعود إلى الخدمة

أعادت الفرق الفنية التابعة للشركة السورية للاتصالات وفرع اتصالات ريف دمشق مقسم هاتف بلدة بيت جن إلى الخدمة بعد إصلاح الأضرار التي خلفها الإرهاب وأدت إلى انقطاع دام أكثر من 7 سنوات.

وأوضح مدير الشركة السورية للاتصالات المهندس منير عبيد في تصريح لمندوب سانا أنه تم تركيب 800 رقم هاتفي و145 بوابة انترنت في المقسم وأن العدد سيزيد إلى نحو 2100 رقم هاتفي خلال الأشهر الثلاثة القادمة كما كان عليه قبل انقطاع المقسم عن الخدمة إضافة إلى وضع 1024 بوابة انترنت ضمنه.

ودعا عبيد سكان منطقة بيت جن ومزرعة بيت جن إلى مراجعة المقسم الأسبوع القادم لإنجاز الأوراق المطلوبة لإعادة خطوطهم إلى الخدمة مؤكداً أن الأولوية لأصحاب الخطوط القديمة ولمؤسسات الدولة وكلما زاد عدد الطلبات المقدمة ستتم زيادة عدد خطوط الهاتف تدريجياً.

بدوره بين مدير اتصالات ريف دمشق جمال القالش أن الفرق الفنية استطاعت إعادة البنية الإنشائية للمقسم وإصلاح التجهيزات الهاتفية التي دمرها الإرهابيون ومد الكوابل الضوئية والربط وإعادة العمل به من جديد.

وأكد القالش أن الخطوة التالية للكوادر الفنية إعادة الخدمة إلى مركزي الهاتف في داريا والهامة الشهر القادم ليتم بعدها إعادة المقاسم الهاتفية في منطقة المليحة التي تضم “مليحة وزبدين ودير العصافير وحتيتة التركمان ومنطقة المعمل” حيث سيتم فيها وضع خدمة الهاتف والانترنت اللاسلكي بسرعات عالية.

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