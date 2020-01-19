مزارعو التبغ في حماة يطالبون بزيادة المساحات وتوفير مستلزمات الزراعة

حماة - زهور كمالي – تشرين:

أكد مدير الزراعة والبحث العلمي في المؤسسة العامة للتبغ نشوان بركات في اجتماع له اليوم مع عدد من مزارعي التبغ في محافظة حماة أنّه لا يوجد أيّ تغيير أو إلغاء لأيّ صنف من التبغ, لكن في نهاية كل موسم نجري تقييم لكل تجربة نقوم بها, وأن مزارعين قدموا طلبات خطية للتغيير من صنف البرلي إلى الفرجينيا ولا تسعى المؤسسة إلى إجراء تغيير فيما يخص زراعة التبغ، علماً أنّ المؤسسة مستمرة بدعم المزارعين وتقديم كافة الخدمات من مواد الخطة الزراعية من الشتول والبذار واستلام الإنتاج للموسم الحالي مع اتباع آلية جديدة في التسليم وذلك بتغيير الخبير كل يوم.

وأشار بركات إلى أنّ عملية الترخيص مستمرة وحسب الخطة الزراعية مع الحفاظ على المساحات الحالية، وعندما تأتي خطوط إنتاج جديدة سيتم الترخيص مع زيادة مساحات الزراعة للفلاحين، ولدينا أولويات في الترخيص للعسكريين المسرحين أولاً كنوع من إيجاد فرصة عمل لذوي الشهداء والجرحى والمصابين, أمّا بالنسبة للأسعار فلا يوجد أيّ دراسة للزيادة لأنّ أسعارها مناسبة للفلاح.

واستمع مدير الزراعة إلى المطالب والمشكلات التي يواجهها المزارعين في عملهم حيث طالب المزارع غياث خضور بمنح المزارعين القروض التي وعدوا بها من أجل إنشاء فرن التجفيف بعد حصولهم على رخصة لإنشاء الفرن لكي لا تنتهي مدتها، لاسيما أنّ تكلفة فرن التجفيف تزيد على 3 مليون ل.س ولا يقدر الفلاح على تأمين هذا المبلغ, كما طالب فادي أحمد بزيادة المساحات المخصصة لزراعة التبغ نوع برلي كونها لا تحتاج إلى أفران التجفيف وتعطي إنتاجية جيدة وتوفر فرص عمل كبيرة للعاطلين عن العمل بما فيها كبار السن, في حين تركز مطلب المزارعين الأساسي على تأمين مادة المازوت الزراعي والذي لا يتوفر منه سوى 10% فقط للمزارع والباقي يتم شراؤه بأسعار عالية.

مدير الثروة النباتية المهندس وفيق زروف قال: يوجد انخفاض كبير في مازوت الزراعة ولا يأتي سوى 30% من الكميات المطلوبة، حيث يتم توزيعها حسب المتوفر منها بما يلبي الاحتياجات، ولا يوجد فصل حالياً بين مخصصات التبغ ومخصصات باقي الزراعات في هيئة تطوير الغاب، لأن كل المزروعات تحتاج إلى المازوت من فلاحة وسقاية، مشيراً إلى أننا نراسل المؤسسة للمطالبة بالاحتياجات لأفران التجفيف، حيث تقدر الحاجة من المازوت لزراعة الأراضي التابعة للهيئة ولشعبة الزراعة في حماة، وتمّ توزيع 3 مليون و 400 ألف ليتر، إضافة إلى 4 مليون و800 ألف ليتر، علماً أن الحاجة تقدر بـ أكثر من 8 مليون ليتر والمتوفر منه 2 مليون و 400 ألف فقط، لذلك يشعر المزارع بالغبن ولا يأخذ حاجته من المادة، مبيناً أن المساحات المزروعة بالتبغ في مجال الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بلغت 10014 هكتاراً.

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