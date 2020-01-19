اجتماع المركزي مع ممثلي المنظمات الدولية: التعاون لتعزيز برامج دعم المواطنين

أكد المشاركون في اجتماع عقد اليوم بمصرف سورية المركزي مع ممثلي المنظمات الدولية والأممية العاملة في سورية أهمية التعاون مع المصرف لتعزيز برامج ومشاريع هذه المنظمات الهادفة لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية للمواطنين السوريين.

ووفقاً لبيان من المركزي تلقت سانا نسخة منه أعرب الدكتور حازم قرفول حاكم المصرف خلال الاجتماع عن استعداد المركزي للتنسيق المباشر والمستمر مع المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية وتعزيز قنوات التواصل مع المنظمات الدولية لتذليل كل المعوقات على صعيد العلاقة مع القطاع المصرفي في سياق تنفيذ برامج ومشاريع الدعم والمساعدة الإنسانية وتطويرها.

وأشار إلى ضرورة زيادة فعالية برامج ومشاريع المنظمات الدولية لدورها في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين الناجمة عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

من جانبه أعرب المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية عمران رضا عن شكره لمبادرة المركزي بالدعوة للاجتماع ولآلية التنسيق المقترحة معرباً عن استعداد كل المنظمات الدولية للتعاون مع المركزي في سبيل إنجاح برامج ومشاريع الدعم والمساعدة الإنسانية في سورية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل فريق عمل مشترك للتواصل والتنسيق بصورة دورية وتقييم العلاقة بين المنظمات الدولية والقطاع المصرفي وتطويرها واقتراح الحلول اللازمة لتجاوز المعوقات والعقبات التي تعترض نشاط هذه المنظمات في سورية بما يسهم بتخفيف وطأة الإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب وزيادة حضور البرامج الإنمائية.

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